Installatie Theo Segers als eerste kroonbenoemde burgemeester Molenlanden

MOLENLANDEN • Op maandag 13 januari 2020 wordt Theo Segers geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Molenlanden. Dit zal gebeuren tijdens een buitengewone raadsvergadering in De Spil in Bleskensgraaf.

De bijeenkomst start om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na de beëdiging door de Commissaris van de Koning en de ondertekening van de benoemingsakte worden enkele toespraken gehouden. Aansluitend is er een receptie voor genodigden en inwoners van Molenlanden. Belangstellenden kunnen de vergadering live op audio volgen via www.raad.molenlanden.nl of via https://bit.ly/2QyuvPj.