Overleg over nieuwbouw School met de Bijbel in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Het bestuur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf en het college van Molenlanden gaan binnenkort het gesprek aan over eventuele nieuwbouw voor deze school.

Dat meldt directeur Corné Egas. Het college wees in december aan de School met de Bijbel en aan de speciaal basisonderwijsvoorziening op dezelfde locatie bedragen van respectievelijk 435.000 en 221.000 euro toe. Egas: "Het gaat daarbij om middelen die we regulier krijgen op basis van het gestegen aantal leerlingen."

Daarbij werd wel de aantekening gemaakt dat burgemeester en wethouders het gesprek aan wilde gaan over de toekomstontwikkelingen van de school. De School met de Bijbel en de SBO-voorziening kampen al langer met ruimtegebrek. Met een noodlokaal en het gebruik maken van elke vierkante meter in het huidige pand is nu een oplossing gezocht.

Vraagtekens

Om het geld te gebruiken om nogmaals te verbouwen, daar zet zowel het college als het bestuur van de school vraagtekens bij. "Gezond verstand zegt: het is misschien beter dat geld apart te zetten en het aan te wenden voor nieuwbouw. Het gesprek daarover gaan we aan met het gemeentebestuur."

Een logische stap, maar er zijn nog wel de nodige hobbels te nemen. Zijn de miljoenen euro's beschikbaar die een nieuwe school kost, op welke locatie zou deze moeten komen en wordt er dan samen met de openbare basisschool in Bleskensgraaf gekozen voor een brede school? "Er liggen verschillende discussiepunten", knikt Corné Egas.

Tijdelijke oplossing

Tegelijkertijd benadrukt hij dat er wel enige druk achter zit. "We zitten heel erg krap. Sowieso zullen we na moeten denken over een tijdelijke oplossing om het huidige ruimtegebrek aan te pakken."