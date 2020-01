Maanden vertraging voor nieuwbouw TTA/Eurogroep in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De nieuwbouwplannen van het bedrijf TTA/Eurogroep op het bedrijventerrein in Bleskensgraaf lopen enkele maanden vertraging op.

De provincie Zuid-Holland stelt de Bleskensgraafse onderneming extra eisen wat betreft de landschappelijke inpassing. CEO Jan Bakker: "Het gaat daarbij onder meer om de beplanting rond het nieuwe pand en de ligging van de sloten. Het geheel moet kloppen."

De nieuwbouw komt aan de Wervenkampweg, bij de entree van het dorp. "En net als de provincie vinden wij dat dit een visitekaartje moet zijn. Zij hadden op basis van onze plannen enkele punten ter verbetering en in goed overleg zijn we nu bezig om die aan te brengen. Dit zal wel voor een vertraging van enkele maanden zorgen."

Groei

De gemeente Molenlanden ging onlangs al wel akkoord met de nieuwbouwplannen van TTA/Eurogroep. TTA/Eurogroep is op de huidige locatie op bedrijventerrein Melkweg uit zijn jasje gegroeid.

Met de beoogde nieuwbouw kunnen alle activiteiten in één pand worden geconcentreerd en is verdere groei mogelijk tot circa 200 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in automatisering voor de tuinbouw, logistiek en solar industrie.