Burgemeester Fröhlich pleit in nieuwjaarstoespraak voor meer politiecapaciteit

VIJFHEERENLANDEN • In zijn nieuwjaarstoespraak kon Vijfheerenlanden-burgemeester Sjors Fröhlich maandagavond niet om de jaarwisseling in Vianen heen. "Voor 95% van onze gemeente was het een groot feest. Maar in Vianen maakte een kleine groep jongeren, soms zeer jonge jongeren, er een puinhoop van. Ik leef mee met de mensen die bezittingen hebben verloren of echt bang zijn geweest. Want dat mag natuurlijk niet, als je thuis bent."

Fröhlich is voorstander van een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod. Mits dat gehandhaafd kan worden: "Ik voel mee met de politiemensen en brandweerlieden die bedreigd zijn. Onbegrijpelijk vind ik dat. Mede door de gebeurtenissen in Vianen is de discussie over een vuurwerkverbod in alle hevigheid losgebarsten. Ik ondersteun korpschef Akerboom als hij zegt dat we moeten stoppen met knalvuurwerk en losse vuurpijlen. Dat maakt het voor inwoners, dieren en hulpdiensten al een stuk aangenamer en hopelijk ook veiliger. Maar: boter bij de vis. Zo'n verbod moet je wel kunnen handhaven, anders is het alleen maar stoere praat en zullen weinig mensen zich er iets van aantrekken. Dit geldt niet alleen bij oud & nieuw, maar ook voor alle andere taken en opdrachten waar we voor staan. Als gemeente kunnen we dat niet alleen. Er moet echt meer politiecapaciteit komen. Of mogelijkheden om boa's in te zetten.

Lees ook: www.hetkontakt.nl/regio/vianen/218788/burgemeester-frhlich-verbijsterd-over-moedwillige-vernielingen-

Trots

Vijfheerenlanden viert dezer dagen haar eerste verjaardag. Burgemeeste Fröhlich: "Eén jaar Vijfheerenlanden. Ik denk dat we trots mogen zijn op alles wat er al bereikt is. Ambtenaren van drie gemeenten werden één organisatie. Drie verschillende culturen en drie werkwijzen gingen in de blender en daar heb ik als inwoner niets van gemerkt. Dat is een enorm compliment waard. De gemeentelijke dienstverlening functioneerde prima, ook tijdens het fusieproces. We zijn de gemeente met zijn allen aan het opbouwen. Ook letterlijk, met De Weide 2, Broekgraaf, Sluiseiland en Hoef en Haag. Het zijn symbolen van de nieuwe gemeente. Niks saaie Vinex-locaties, maar prachtige en sfeervolle woningen. Voor jong en oud en voor elke beurs. Er ontstaat letterlijk iets nieuws. Mooi om te zien."

"Het verenigingsleven bloeit. Theater, sport, cultuur. We hebben prachtige accommodaties en faciliteiten. En vele honderden vrijwilligers die hun vrije tijd besteden aan verenigingen of in de wijken. Geweldig."

Gemeentehuis

Fröhlich toont zich voorstander van één gemeentehuis. "Ik ben er inmiddels wel achter dat drie gemeentehuizen niet handig is voor onze medewerkers en ons bestuur. En het is verspilling: er staan ruimtes leeg, er moeten drie gebouwen onderhouden worden, afspraken lopen in de soep en het werkt nu eenmaal beter en efficiënter als je je collega's in de buurt hebt. Het kost nu heel veel geld. Geld dat we veel beter kunnen besteden aan nuttige zaken. Dit alles heeft mij ertoe gebracht om vaart te maken met dat ene Huis van de Gemeente. We gaan dit jaar dan ook gebruiken om daar, met elkaar, keuzes in te maken. Maar dat doen we pas nadat we onze dienstverlening en bereikbaarheid ook voor de toekomst goed hebben geregeld."

Religie

Religie is van grote betekenis in Vijfheerenlanden, constateert de burgemeester. "Heel veel inwoners halen steun en inspiratie uit hun geloof. En gelukkig zie ik toenemende samenwerking en toenadering tussen de verschillende religieuze gemeenschappen. Dat is iets dat ik enorm toejuich. Want in de kerk of de moskee ligt vaak het begin van een oplossing van maatschappelijke problemen. Het is goed om te zien dat die verantwoordelijkheid wordt opgepakt. En misschien kan dat in het nieuwe jaar nog intensiever. Ik wil daar graag met u over in gesprek en mijn bijdrage aan leveren."