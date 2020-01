Jeugdatelier Gorinchem start in januari met lesblok 1

GORINCHEM • Op maandag 6 januari en donderdag 9 januari van 15.30 tot 17.30 uur start Jeugdatelier Gorinchem met het eerste lesblok van dit jaar.

Voor kinderen van 8 tot 16 jaar organiseert het Jeugdatelier Gorinchem creatieve lessen in de ULO; maar ook buitenlessen en kunstlessen in het Gorcums Museum. De lessen worden gegeven door Marleen van Zwienen, Docent Jeugdatelier, Intern Cultuur Coördinator en Beeldend Kunstenaar. Voor deze cursus hoef je niet persé creatief te zijn. Ieder werkt op zijn eigen niveau. Als je het leuk vindt om samen met ongeveer 10 á 15 andere kinderen lekker creatief bezig te zijn, dan is dit echt iets voor jou. De reacties tot nu toe zijn erg positief.

Eerder hebben we gewerkt met de nieuwe 3d-pennen, speksteen, buiten tekenen van Grote Kerk en met de wedstrijd en tentoonstelling meedoen, kunstgeschiedenis, mandala's maken, stripverhalen en zelfportretten. De kunstwerken in de sluis in de Lingehaven met onze versie van duurzame kunst zijn gemaakt door de kids van het Jeugdatelier. De jonge kunstenaars bezoeken regelmatig het Gorcums Museum om geïnspireerd te raken voor deze werkstukken nu met de mooie tentoonstelling Het Geheim van de Meester.

Deelname steeds per lesblok van 6 lessen á € 60. Er zijn 5 lesblokken in een jaar, tussen de schoolvakanties ingepland. In totaal dus 30 lessen per jaar. Gemiste lessen mogen in dezelfde week op de andere lesdag worden ingehaald.

Elk lesblok bestaat uit 6 lessen waarin kinderen kennismaken met allerlei technieken, zoals tekenen, schilderen, boetseren, glas bewerken, textiel bewerken, vilten, striptekenen en nog veel meer. Kinderen dragen ook zelf ideeën aan: eerder waren dat tekenen en schilderen, kleien, 3D-pen-tekenen, buiten tekenen en schetsen, graffiti, glazuren en hout bewerken.

Voor meer informatie: Marleen van Zwienen via 06-55962895 of info@ateliergorinchem.nl. Zie ook www.ateliergorinchem.nl.