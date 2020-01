Diploma's voor jeugddammers uit Molenlanden

MOLENLANDEN • De kinderen die deelnamen aan de damtrainingen in Molenlanden hebben onlangs hun damdiploma in ontvangst genomen.

Jan Voortman, de initiatiefnemer van de damlessen, verzorgde de diploma-uitreiking samen met wethouder Lizanne Lanser. De damtrainingen werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de initiatievenpot van gemeente Molenlanden.

Met een aantal (ex-)leden van de damverenigingen VGO en GDC startte Jan Voortman met een initiatief om het dammen onder de (basis)schooljeugd te promoten. Om te kunnen starten met de damlessen ontving hij van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten. Inwoners kunnen namelijk, als hun initiatief aan een aantal voorwaarden voldoet, een verzoek doen voor een financiële bijdrage uit de 'initiatievenpot' van gemeente Molenlanden. Wethouder Lizanne Lanser is enthousiast, "Wat mooi om te zien, dat dit initiatief zo goed uitpakt. Dammen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen vanuit denkkracht, maar ook sociaal gezien."

Promotie jeugddammen

Na een flyeractie onder kinderen uit de dorpen van de voormalige gemeente Giessenlanden is een damtraining gestart. Deze vindt plaats op de vrijdagavonden vanaf 19.00 uur in Hoogblokland en zijn vrij toegankelijk. Jan Voortman "Met inmiddels 20 kinderen die trouw de training bezoeken, kunnen we wel zeggen dat het een succes is. We verzorgen ook per school een jaarprogramma op maat, zoals damlessen tijdens of na schooltijd. Natuurlijk hopen we dat kinderen zo enthousiast worden dat ze lid worden van de jeugdafdeling van de damclub." De kinderen leren de theorie uit damboeken en kunnen meerdere diploma's behalen. Iedere deelnemer krijgt een magnetisch dambord om thuis te oefenen.

Belangstellenden zijn van harte welkom om op vrijdagavond Den Hoek binnen te lopen en mee te spelen. Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opnemen via het e-mailadres van de club: jeugddamclubvgo-gdc@outlook.com.

Inwonersinitiatieven

Gemeente Molenlanden heeft per jaar een budget beschikbaar ter stimulering van inwonersinitiatieven. Op www.molenlanden.nl/inwonersinitiatief-molenlanden staan de voorwaarden.