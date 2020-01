Molenstichting Simav ondersteunt oproep Hollandsche Molens voor vuurwerkvrije zones rond molens

• De Hoekmolen in Hei- en Boeicop, één van de molens van de Simav. (Foto: Geurt Mouthaan)

• De Hoekmolen in Hei- en Boeicop, één van de molens van de Simav. (Foto: Geurt Mouthaan)

REGIO • Molenstichting Simav ondersteunt de oproep van De Hollandsche Molens voor vuurwerkvrije zones rond molens volledig. Dat stelt Teus van Gelder, voorzitter van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De Hollandsche Molen liet vorige week weten dat de landelijke vereniging ervoor pleit om de volgende jaarwisseling serieus werk te maken van het instellen van vuurwerkvrije zones rond molens. Dit naar aanleiding van de twee ernstige molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in Bovenkarspel (NH) en Lattrop (OV).

Ook voor de Simav is de jaarwisseling altijd weer een spannende periode. Teus van Gelder: "De 33 molens van de Simav zijn voor het grootste deel met riet gedekt en zijn dus zeer gevoelig voor vuurwerk. Als er een vuurpijl in terechtkomt, dan brandt een molen vrijwel zeker af. Zeker gezien het feit dat de helft van onze molens niet bewoond wordt en er dus niet meteen gereageerd kan worden."

Overleg

Vandaar dat de regionale molenstichting de oproep van De Hollandsche Molen van harte ondersteund. "Wij zouden eveneens graag vuurwerkvrije zones rondom onze molens zien. Deze week hebben we overleg met De Hollandsche Molen en zal dit zeker op tafel komen."

Handleiding

De vereniging De Hollandsche Molen heeft afgelopen jaar onderzoek verricht naar hoe het is gesteld met de vuurwerkvrije zones rond molens in ons land. Daaruit bleek onder meer dat er weinig gemeenten zijn die dit hebben geregeld. Moleneigenaren worden daarom gestimuleerd om een dergelijke zone in te (laten) stellen rond hun molen.

Inmiddels is voor hen een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Zuinig

Molenstichting Simav wacht nu eerst af met welke maatregelen de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden en/of de landelijke overheid komen. "Zij zijn nu aan zet", knikt Teus van Gelder. "Wij verwachten zeker dat dit opgepakt wordt. Molens zijn onvervangbaar historisch erfgoed; daar moeten we met zijn allen heel zuinig op zijn."