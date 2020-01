Snerttocht Quist Schoenen & Outdoor

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Quist Schoenen & Outdoor aan Den Bogerd 16-18 in Hardinxveld-Giessendam organiseert op zaterdag 25 januari voor de derde keer een snerttocht.

Deze keer is er voor het Alpe d'Huzes team VWSL als goede doel gekozen. Het team bestaat uit acht personen en werken bij, of zijn nauw verbonden met van Wijngaarden Super Safe. En een persoon is mede eigenaar van garage van Vlijmen. En alle acht gaan ze lopen. Daarom staat Team VWSL voor: Vlijmen, Wijngaarden Super safe Loopteam.

Na alle positieve reacties van afgelopen jaren heeft men deze keer voor een doel wat dichter bij gekozen. Zoals Johan de Ruiter één van de organisatoren schrijft is er altijd wel iemand in de buurt die met de vreselijke ziekte kanker te maken heeft. Daarom wordt dit team van harte ondersteund. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/johanruiter/alpe-dhuzes-2020.

Deze tocht, die voert door Hardinxveld-Giessendam en omgeving, wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere Slagerij Jaap van Prooijen, Bakker Klootwijk, verswinkel In de Bogaard, de Bourgondiër. En ook dit jaar krijgt men de medewerking van wandelvereniging De Gondeliers.

Tijdens dit evenement zal er op het plein in het winkelcentrum èn in de winkel van Quist Schoenen & Outdoor aan Den Bogerd 16-18 in Hardinxveld-Giessendam verschillende activiteiten georganiseerd worden. Deelnemers kunnen lekker wandelen en bij terugkomst is er gezelligheid met lekker eten en drinken, een springkussen en sfeervolle muzikale invulling door Vermaak en Restauratie Molenhoek.

Er zijn deze keer drie wandelroutes 5, 10 en 18 kilometer. De deelname is 5 euro per persoon. Inschrijven kan op de website: www.quistschoenen-outdoor.nl of in de winkel.