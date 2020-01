Julia Kooyman: Een jaar naar ... Vietnam (6)

ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is onlangs vertrokken naar Vietnam om daar rond te reizen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de zesde aflevering.

Het zoet van de pindakaas met het puur van de chocolade proef ik nog na op mijn tong. Na 20 minuten lopen door de oude binnenstad van Chiang Mai, ontdekte ik een niet zo geheim 'Secret cafe' via Google. Een aardige dame vraagt mij met een vriendelijke Thaise glimlach wat ik wil bestellen. De huisgemaakte 'crownie' (half brownie, half koekje) lonkt naar me vanuit de gekoelde vitrine.

Na maanden van voornamelijk Aziatisch eten kan ik de heerlijke guilty pleasure niet weerstaan. Begrijp me niet verkeerd, de Thaise keuken is fantastisch met persoonlijke favorieten als Som Tam (pittige papaya salad), Pad krapow (roergebakken heilige basilicum met gehakt en ei) of Kai Pad Med Ma Muang (kip met cashewnoten).

Lekkernij

Alleen als je al een aantal maanden in Azië bent, zijn westerse gerechten opeens een niet te weerstane lekkernij. Thailand begrijpt dat als geen ander en ze creëren Westerse restaurants, koffiezaakjes en woningen die alles hebben wat een westerling begeert. Van pizza tot studio. Je betaalt daar dan ook een westers prijsje voor. Voor de crownie 90 bath (€2,68) en dat is net zoveel als een complete warme Thaise maaltijd.

De kosten in Thailand (en Vietnam) zijn verder ontzettend laag; het maakt het leven als een Digital Nomad fascinerend en droomachtig. Het lijkt alsof de Nomads iets hebben ontdekt dat de gemiddelde westerling zich niet realiseert. Van een appartement met gym en mini bibliotheek, tot luxe rooftoppools, minder werken én luxer leven, het kan hier allemaal Als je niet elke dag een crownie bestelt dan.

Programmeur

Tot nog toe vind ik het heerlijk om (even) in deze wereld te stappen en de ondernemers te leren kennen. Van programmeur, UX designer tot online marketeer, ze zijn vaak goed in hun vak, maar willen gewoon niet van 9 tot 5 op een kantoor zitten. De meeste ondernemers werken gemiddeld tussen de twee tot vijf uur per dag.

Zo ook Charlotte, een Engelse onderneemster die gin distilleert in de UK. Samen met haar man is ze al twee jaar op reis. Zij werkt twee uur per dag aan de marketing van het merk. Om de paar maanden reizen ze naar een ander land. Ze volgen het weer. Waar het aangenaam is, wonen ze een tijdje. Als de temperatuur daalt en het regenseizoen begint, vertrekken ze weer. Geen plan. Geen toekomstbeeld.

Verloren

Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Zo kwam ik twee Digital Nomads tegen (een van 32 en een ander van 25) die eerlijk toegaven zich soms ook een beetje verloren te voelen. Je reist van plek naar plek, je ontmoet veel mensen, maar 'Rust en Regelmaat' is niet voor niets een oude wijsheid. Het is soms dus even zoeken naar een eigen routine die werkt.

Scott en ik gaan trouwens op zoek naar meer oude wijsheden. Chiang Mai hebben we achter ons gelaten en, na een korte tussenstop in Nederland, gaat ons volgende avontuur over de eeuwenoude Chinese cultuur. We gaan namelijk naar Taiwan. Een fascinerend land om de Chinese cultuur te leren kennen en ervaren. Veel Chinese intellectuelen, kunstenaars en historici zijn namelijk naar Taiwan gevlucht toen China een communistische republiek werd in 1949.

Cultuurshock

Heb je altijd al meer willen begrijpen van China, lees dan volgende keer mee met mijn eerste ervaringen. Ik verwacht een cultuurshock én onwijs veel nieuwe maaltijden.