Benefiet feestavond voor Alpe d'Huzes

LEXMOND • In Huis Het Bosch in Lexmond wordt op zaterdag 7 maart een benefiet feestavond gehouden om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Samen met Capo Discoshow en Het Feestteam wordt er een feestje gevierd.

Jolanda van Donselaar uit Lexmond gaat namelijk op 4 juni meedoen aan de Alpe d'Huzes. Zij doet dit voor haar man Richard die in het afgelopen jaar met de verschrikkelijke ziekte te maken heeft gehad en andere patiënten.

Dinsdag 30 april 2019 was een zwarte dag in het leven van Richard en Jolanda van Donselaar. Een onschuldig bultje in de nek van Richard bleek uiteindelijk niet zo onschuldig te zijn. Het woord 'kanker' sloeg in als een bom. Ongeloofwaardigheid, onzekerheid en angst overheersten. Bang voor het ergste wat er eventueel kon gebeuren.

Het stel gaf niet op. Richard bleef strijden tegen deze verschrikkelijke ziekte en kreeg de volledige steun van Jolanda. Na dagelijkse bestralingen en elke dag strijden tegen deze afschuwelijke ziekte, kregen ze eind oktober de verlossende woorden: de behandelingen zijn aangeslagen en Richard heeft de strijd gewonnen.

Omdat Jolanda van heel dichtbij heeft ervaren hoe zwaar het is geweest voor haar man, wil ze de Alpe d'Huzes beklimmen. Maar niet alleen voor haar man, maar ook voor anderen die strijden tegen deze ziekte. Met steun van haar schoonzus Clementine fietsen zij samen op 4 juni 2020 de berg op, om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Op zaterdag 7 maart wordt er bij Huis het Bosch in Lexmond om nog meer geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Bezoekers van het feest worden gevraagd hieraan bij te dragen.