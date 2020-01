Jaroah uit Hoornaar tweede bij landelijke CupCakeCup

HOORNAAR • Jaroah de Jong uit Hoornaar is afgelopen zaterdag tweede geworden bij de grote finale op televisie van de CupCakeCup.

Een knappe prestatie, omdat er 300 aanmeldingen waren. Er gingen 60 kinderen door naar de selectiedag en er zijn 20 kinderen in de studio's aan het bakken geslagen.

Bij de finale was er voor het eerst publiek aanwezig tijdens de opnames. Alle afgevallen deelnemers zaten samen met een familielid op de tribune. Alle finalisten mochten drie mensen meenemen. "Mijn ouders en mijn oma waren aanwezig. Mijn broertjes heb ik niet uitgekozen omdat ze na deze opname nog twee maanden hun mond zouden moeten houden. Ik was er niet zeker van of ze dit zouden kunnen", schrijft Jaroah in een blog op zijn eigen website www.jaroahbakt.nl.

Tijdens de finale kregen de jonge deelnemers drie opdrachten. Bij de eerste opdracht van de finale moesten de kinderen de CupCakeCup van chocolade maken. "We kregen daarvoor 15 minuten de tijd. Het was een moeilijke opdracht en omdat ik door de zenuwen aan het trillen was met mijn handen ging het niet zo goed. De lijnen aan de buitenkant zijn daardoor niet zo strak geworden. Uiteindelijk was is erg blij dat ik nog wel een 7 kreeg", aldus Jaroah.

Bij de tweede opdracht moesten de finalisten zes identieke cupcakes versieren met iets typisch Nederlands. Jaroah: "Ik vond het moeilijk om te bedenken hoe ik dat zou doen. Uiteindelijk was ik net op tijd klaar met mijn zes cupcakes met een Nijntje en een wortel. De andere kandidaten hadden ook mooie cupcakes gemaakt. De beoordeling werd spannend, want daarna hoorde we wie er af zou vallen. Uiteindelijk viel Megan af. Ik vind dit nog steeds erg jammer voor haar. We waren vanaf de selectiedag al maatjes. We hadden het er toen al over dat we graag samen in de finale wilden komen."

De derde en laatste opdracht was een feestelijke afsluiter. "We moesten een feesttaart maken met een uitnodiging erop. Dit keer had ik moeite om te bedenken wat voor feesttaart ik zou maken. Daarnaast werd ik steeds afgeleid door de chefs, de presentator en de gasten die er waren. Het moment van de uitslag kan ik me nog goed herinneren. Het was echt superspannend. We kregen een cijfer voor smaak en voor het uiterlijk. Allereerst werd het cijfer voor smaak gegeven. Alle taarten waren lekker, maar ze waren niet allemaal helemaal goed gebakken. Mijn taart was het lekkerst en ik kreeg daarom het hoogte cijfer. Nu het uiterlijk nog. Anne kreeg als eerste haar cijfer te horen en hoorde direct daarna dat ze de 3e prijs had gewonnen. Mijn cijfer voor het uiterlijk was een 8, maar Lotte kreeg een 9 en daarmee won zij de CupCakeCup van 2019-2020. Voor mij een mooie tweede prijs waar ik heel erg tevreden mee ben!"

"Ik had deze zomer op de camping niet durven dromen dat ik werkelijk mee zou doen aan de CupCakeCup en ook nog zover zou komen. Ik heb alle opdrachten mogen meemaken, ben als beste jongen geëindigd en had de lekkerste taart! Ik gun Lotte de winst van harte. Zij heeft alle opdrachten goed gedaan en werkte ook heel netjes."