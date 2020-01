Als je regelmatig krap bij kas zit dan wil je natuurlijk graag wat geld besparen op de maandelijkse kosten. Alhoewel, iedereen wil logischerwijs zoveel mogelijk geld overhouden. Op bespaarinfo.nl vind je hierover veel informatie, maar je zou ook de onderstaande tips kunnen gebruiken.

Wil je besparen op je maandelijkse kosten dan is het goed om te kijken naar je huidige maandelijkse uitgaven. Kosten voor bijvoorbeeld je verzekeringen, je tv-abonnement of bijvoorbeeld de kosten van je bankrekening. Voor veel mensen zou het goedkoper zijn om een nieuwe bankrekening te openen bij een goedkopere bank, of om bijvoorbeeld over te stappen van zorgverzekeraar. Hiermee bespaar je al snel tientallen euro's per maand.

Veel mensen houden er van om zo nu en dan een evenement te bezoeken, zoals een festival of een sportwedstrijd. Eigenlijk organiseert elke gemeente wel van deze gemeenten waarvoor je soms niet hoeft te betalen. In plaats van dat je betaalt voor een groot evenement zou je dan dus zo een exemplaar in je eigen gemeente kunnen bezoeken. Ook zou je het internet kunnen inzetten om zulke evenementen te vinden. Er zijn natuurlijk onwijs veel websites waarop gratis of betaalbare uitjes per regio worden aangegeven.

Daarnaast zijn er gewoon simpele activiteiten die je zou kunnen doen tijdens je vrije tijd. Denk bijvoorbeeld aan wandelen of fietsen, wat natuurlijk volledig gratis is mits je een fiets hebt. In de zomer zou je bovendien een duik kunnen nemen bij een recreatieplaats. Dit kan overigens ook op het strand, wat misschien nog wel leuker is. Bij het strand kun je tevens wandelen, net zoals in andere natuurgebieden.

Als je dan ervoor kiest om naar een evenement te gaan of een activiteit te gaan doen, wees dan verstandig en neem zelf eten en drinken mee. Maak er bijvoorbeeld een picknick van door zelf een kleed mee te nemen. Hartstikke leuk, maar ook nog eens vele malen goedkoper dan een restaurant of iets dergelijks.

Op het internet vind je bovendien verscheidene sites waarop kortingscodes, bonnen, acties, et cetera worden geplaatst. Deze reclames kun je gebruiken als je online een product wilt kopen, webshops hebben namelijk vaak acties waarbij ze hun producten goedkoper aanbieden. Ook zijn er meerdere veilingsites waarop je kunt bieden op producten, maar ook op uitjes en zelfs vakanties. Natuurlijk moet je dan wel wat onderzoek doen, wat is de echte prijs van het stuk bijvoorbeeld. Daarnaast moet je goed kijken naar de voorwaarden.