Nieuw elan voor jubilerende IJsclub De Giessen

GIESSENBURG • Met recentelijk vijf versterkingen binnen het bestuur zijn alle functies optimaal bekleed bij IJsclub De Giessen in Giessenburg en bruist het van de nieuwe initiatieven.

Eén daarvan is de ontwikkeling van een eigen website om haar achterban van de meest actuele informatie te voorzien. Ook voor het 125-jarig jubileum van de IJsclub in 2020 worden initiatieven ontplooid. Er kan geen ijs beloofd worden, maar er zijn mooie plannen in de maak om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Lid worden kan voor 5 euro per jaar. Ook zoekt de IJsclub nog actieve vrijwilligers om onder andere het verkeer in goede banen te leiden bij een Molentocht. Meer informatie kan je vinden op de nieuwe website: www.ijsclubdegiessen.nl.

De vijf nieuwe bestuursleden (van links naar rechts); Dick van der Kooij, Robert Woudenberg, Arie Boer jr, Marilène Rietveld en Arjan Leeuwis.