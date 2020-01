Ammers Ontmoetings Brunch op zondag 12 januari

GROOT-AMMERS • In de Eben-Haëzerschool aan de Irenestraat 140 in Groot-Ammers wordt op zondag 12 januari van 12.30 tot 14.00 uur de Ammerse Ontmoetings Brunch gehouden.

De brunch is met name voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, maar een kerkdienst echt een 'stap te ver vinden of een drempel te hoog. tijdens de brunch is er een korte meditatie, worden er enkele liederen gezongen en is er tijd voor ontmoeting en gesprek met elkaar.

Voor meer informatie: Daan Burggraaf via 06-37471241 of Arnolda Baars via 06-49840358.