DORDRECHT • AWN Lek- en Merwestreek verzorgt vanaf 5 februari een basiscursus archeologie.

Deze vindt plaats in Dordrecht en duurt vier woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. Ook zijn er een excursie en materiaalpracticum op wee zaterdagmiddagen, een les publieksbereik met bezoek aan een tentoonstelling in het Dordrechts museum. De avondlessen en het practicum vinden plaats in de werkruimte van de AWN aan de Groenmarkt 83a Dordrecht.

Koten bedragen 80 euro, inclusief archeologische busexcursie in de Alblasserwaard en cursusmateriaal, maar exclusief entree Dordrechts Museum op 18 april (14 euro of gratis met Museumkaart).

Aan de orde komen onder meer de geschiedenis van de archeologie in Nederland, archeologische tijdperken, bodemvorming en de relatie met de archeologische vindplaatsen in de regio, opgravingstechniek, vondstverwerking, conservering en restauratie.

Aanmelden kan tot 15 januari 2020 per mail bij Cor Westra, secretaris van AWN afd. Lek- en Merwestreek: corguzzi@yahoo.com (ook voor meer informatie). Zie ook de Facebookpagina: www.facebook.com/lek.en.merwestreek.