OBS Klim-op brengt een bezoek aan minister Slob en de Tweede Kamer

HOORNAAR • Leerlingen van de OBS Klim-op uit Hoornaar hebben op woensdag 18 december een bezoek gebracht aan minister Slob en de Tweede Kamer in Den-Haag.

Het was een spannende dag voor de leerlingen uit de SUMMAklas en groep 7/8. Na een periode van hard werken aan het project 'Democratie', mochten ze het project afsluiten met een bezoek aan minister Slob en een rondleiding door de Tweede Kamer. Ze werden door niemand minder dan de minister zelf hartelijk welkom geheten op het ministerie van Onderwijs en Cultuur. De minister nam de leerlingen mee naar zijn werkkamer, waar ze de kans kregen om vragen aan hem te stellen. De leerlingen stelden vragen over zijn werk, maar waren ook benieuwd hoe het privéleven van een minister eruitziet.

Na een klein half uur namen de leerlingen weer afscheid van de minister en vervolgden ze hun weg naar de Tweede Kamer. Nadat ze door de beveiliging heen waren, werden zij naar een zaal van het CDA gebracht. Daar werden ze opgevangen door Tweede Kamerlid voor het CDA, de heer René Peters. De kinderen mochten hem het hemd van het lijf vragen. Vervolgens kregen ze nog een rondleiding door het gebouw en sloten ze de dag af met een bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer. Na een groepsfoto en het aanschouwen van de 'wisseling van de wacht' begonnen de leerlingen met een voldaan gevoel aan de terugreis.

OBS De Klim-op biedt openbaar onderwijs aan leerlingen uit Hoornaar en omgeving. Naast de reguliere groepen bieden ze sinds een klein jaar ook ruimte aan de SUMMAklas. Dit is een klas voor hoogbegaafde leerlingen. Naast de kernvakken is er voor deze leerlingen extra aandacht voor onderzoekend leren, probleemoplossend denken, creatief denken en 'leren leren'. Het project 'Democratie' was hier een goed voorbeeld van. Meer informatie over SUMMAklas staat op de website https://obsklim-op.nl/ en http://www.summaklas.nl/.