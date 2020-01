Cursus reanimatie en EHBO

LEERBROEK • EHBO vereniging Leerbroek organiseert vanaf 28 januari een cursus AED en Reanimatie. Onder leiding van de kaderinstructeur leren deelnemers in één avond hoe ze een hartstilstand herkennen en wat ze als eerste moeten doen.

Ze oefenen op een reanimatiepop en leren hoe ze een AED bedienen. Vervolgens wordt iedereen jaarlijks uitgenodigd voor een herhalingstraining.

De avond op 28 januari duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Kosten bedragen 20 euro. De cursus wordt gegeven in De Overkant in Leerbroek. Aanmelden kan via ehboleerbroek@live.nl.