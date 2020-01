Week van Gebed in plaatsen langs de Lek

REGIO • In kerken in Groot-Ammers, Langerak en Nieuwpoort wordt in de week van zondag 19 tot en met zaterdag 25 januari aandacht besteed aan de Week van Gebed.

De samenkomsten zijn op zondag 19 januari vanaf 20.00 uur bij de Baptistengemeente in sporthal De Reiger in Groot-Ammers, daarna telkens om 19.00 uur op maandag 20 januari in de Geref. Kerk Langerak (Bethelkerk, Waal), dinsdag 21 januari in Herv. gem. Nieuwpoort (Hervormd Centrum, Bij de kerk 10), woensdag 22 januari in Herv. gem. Langerak (Het Anker, Lekdijk 153), donderdag 23 januari in Herv. gem. Nieuwpoort (Hervormd Centrum, Bij de kerk 10), vrijdag 24 januari in Geref. Kerk Langerak (Bethelkerk, Waal) en zaterdag 25 januari in Herv. gem. Langerak (Het Anker, Lekdijk 153). Er wordt gezongen, Gods Woord geopend en gebeden. Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl.