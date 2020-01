Voor 16.450 euro aan nieuwjaarsschade in Molenlanden

MOLENLANDEN • De schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van Oud & Nieuw bedraagt in de gemeente Molenlanden 16.450 euro.

De jaarwisseling is in Molenlanden is over het algemeen rustig en zonder opvallende of grote incidenten verlopen. Dit betekent helaas echter niet dat er geen schade is.

De schade 16.450 euro is een lager bedrag dan voorgaand jaar. Met de politie wordt samengewerkt om waar mogelijk de schade te verhalen op de daders. Wanneer personen zijn gepakt met illegaal vuurwerk zullen deze naast het strafrechtelijke traject een (preventieve) dwangsom krijgen opgelegd door de gemeente en in de aanloop naar Oud & Nieuw heeft dit ook al plaatsgevonden. Dit gebeurt ook bij via internet bestelde pakketten illegaal vuurwerk.

Ter vergelijk de schadebedragen van de afgelopen jaren, waarbij in voorgaande jaren het totaal van Molenlanden is genoemd: in 2016/2017 18.055 euro, in 2017/2018 7.185 euro en in 2018/2019 22.450 euro.

De hoogste schades kwamen van Nieuw-Lekkerland (3585 euro, door kapotte afvalbakken en gesneuvelde ruit van een abri), Bleskensgraaf (2505 euro, schade aan het trapveld aan het Wilgenpad, ventilatierooster van De Spil en kapotte afvalbakken) en Wijngaarden (3290 euro, kapotte verkeersborden en afvalbakken).