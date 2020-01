Molenstichting opent fototentoonstelling

REGIO • Teus van Gelder, voorzitter van Molenstichting SIMAV, zal zaterdag 18 januari om 10:00 uur een mini-expositie openen in molen De Liefde in Streefkerk.

Het gaat om ingezonden foto's van fotografen die zich gericht hebben op molens die eigendom zijn van SIMAV.

In het afgelopen jaar kregen amateurfotografen de gelegenheid om per seizoen een of meerdere foto's in te sturen om mee te dingen naar een prijs. Per seizoen is een winnaar bekend gemaakt.

Op de dag van de opening zal ook een 'over-all' winnaar worden aangewezen.

De mini-expositie is toegankelijk op 18 en 25 januari van 10:30 tot 16:00 uur in molen De Liefde, Nieuwe Veer 42 in Streefkerk.