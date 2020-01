Samenvoeging Rabobanken een feit

• Per 1 januari gaan de Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom officieel verder als één bank, onder de naam Rabobank Lek en Merwede. Medewerkers kregen tijdens de feestelijke lancering een persoonlijk coöperatiebudget om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en betrokken te zijn met hun omgeving. (Foto: JONI ISRAELI)

REGIO • Per 1 januari 2020 gaan de Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom officieel verder als één bank, onder de naam Rabobank Lek en Merwede. Om de 'nieuwe bank' te lanceren is het van tot en met 10 januari feest. De bank trakteert haar leden in die week op iets lekkers.

Op donderdag 31 oktober hebben de ledenraden van beide banken unaniem ingestemd met het voorstel tot samenvoeging. De afgelopen maanden zijn benut om beide organisaties samen te voegen. De bank telt 85 personeelsleden en werkt vanuit kantoren in Gorinchem, Vianen, Leerdam, Nieuw-Lekkerland, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Slagvaardig

De belangrijkste aanleiding voor de samenvoeging is het waarborgen van continuïteit en kwaliteit in de dienstverlening. De keuze voor een samenvoeging tussen de twee banken is een logische. De werkgebieden van de banken sluiten goed aan op bestaande samenwerkingsverbanden. Marcel van Buren wordt de voorzitter van Raad van Commissarissen, Roelf Polman directievoorzitter en Wils van Dam directeur particulieren en private banking.

Verschil maken

Door de samenvoeging van de twee Rabobanken is ook het Coöperatief Dividend samengevoegd. Polman: "Hiermee kunnen we nog meer initiatieven steunen die het maatschappelijke en sociale leven in de regio versterken." Op de eerste werkdag na de samenvoeging ontvingen ook de medewerkers en ledenraadsleden van de nieuwe bank een coöperatief budget. Polman: "Hiermee onderstrepen we onze coöperatieve identiteit en betrokkenheid met onze omgeving. En maken zo het verschil."

Polman ziet de toekomst van Rabobank Lek en Merwede als een kans om de bank nóg klantgerichter te maken. "Samen staan we absoluut sterker. Door onze krachten te bundelen kunnen we ons nog meer focussen op wat belangrijk is voor onze leden, klanten en maatschappij."