Meer overtredingen tijdens de vuurwerkverkoopdagen

REGIO • Elk jaar controleren inspecteurs van Omgevingdsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) tijdens en buiten de vuurwerkverkoopdagen de vuurwerkverkooppunten van de regio Zuid-Holland Zuid.

De regio heeft 26 vuurwerkverkooppunten die allemaal meerdere keren bezocht worden. Totaal zijn er 13 overtredingen geconstateerd. En dat is meer dan voorgaande jaren.

Buiten verkooptijden

Eén van de meest voorkomende overtredingen is dat het vuurwerk buiten de verkooptijden in de winkel ligt. Daarnaast is er dit jaar extra gelet op de breedte van het gangpad in de vuurwerkbunker. Volgens het Vuurwerkbesluit moet deze minimaal 75 centimeter zijn. En dat was niet bij alle verkooppunten het geval.

Nieuwe verkooppunten

De meeste overtredingen vonden plaats bij verkooppunten die nog niet lang vuurwerk verkopen. Zij zijn wat minder bekend met de regels uit het Vuurwerkbesluit. Via brieven, de website en een speciale verkoperschecklist informeert de OZHZ de verkopers over de belangrijkste regels uit het Vuurwerkbesluit.

Controles

Bij de controles kijkt de OZHZ of de verkopers de gedragsvoorschriften naleven. Staat het vuurwerk binnen het bereik van sprinklers? En staat het vuurwerk buiten de verkooptijden veilig in de bunker? Dit is belangrijk voor de veiligheid.

In oktober starten de voorcontroles. Dan kijkt de OZHZ onder andere naar de bouwtechnische staat van de bunker. Is de bunker bijvoorbeeld wel veilig genoeg om vuurwerk in op te slaan? Tijdens en voor de verkoopdagen wordt gekeken of verkopers zich houden aan de regels van vuurwerkverkoop en -opslag.