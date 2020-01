SteDoCo verduurzaamt zijn sportaccommodatie

HOORNAAR • Voetbalvereniging SteDoCo heeft eind 2019 al zijn veldverlichting vervangen voor duurzame LED lampen. Op alle 24 masten van speel en trainingsvelden is LED verlichting aangebracht.

Bij SteDoCo wordt gemiddeld zo'n 30 uur per week intensief buiten gesport. Van deze uren is ongeveer 70% in de avond en brand deze veldverlichting vele uren.

De club rekent er op om hiermee ongeveer 50 à 60 % op verlichtingsenergie te kunnen besparen.

SteDoCo is in 2015 verzelfstandigd en moet zijn eigen broek ophouden. Dit project moest dus geheel worden gefinancierd uit eigen middelen. Hierbij is gebruik gemaakt van ondersteuning van de groene club met een gerealiseerde subsidie van 35% op de aankoopkosten.

In 2020 worden ook alle kleedkamers en kantineruimten nog voorzien van LED verlichting en wordt het dak van de kleedkamers en het oude deel van de kantine vernieuwd en gelijk extra geïsoleerd.

Als derde verduurzamingsproject wordt in 2020 onderzocht of het plaatsen van 160 zonnepanelen op de kleedkamers een haalbare optie is om een extra verduurzaming te kunnen realiseren.