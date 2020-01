TipMolenlanden telt bijna 1000 leden; taart voor de 1000e

MOLENLANDEN • Het burgerpanel van TipMolenlanden telt ruim een jaar na de lancering bijna 1000 leden. Daarmee kunnen de raadplegingen gezien worden als een serieuze afspiegeling van de bevolking van de fusiegemeente.

Momenteel heeft het panel 984 leden. De redactie van Het Kontakt wil het 1000e lid graag verrassen met een taartje en een foto in de krant. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.