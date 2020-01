Na het 'vuurwerkfeest'

• Vuurwerkafval in de Molenstraat in Kinderdijk. (Foto: Geri de Lange)

KINDERDIJK • Geri de Lange-Mes uit Kinderdijk heeft een bijdrage geleverd aan het Kontakt over het opruimen van vuurwerkafval.

Ze schrijft: "Toen mijn kinderen in hun jonge tienerjaren waren, vonden ze vuurwerk spannend en was oud en nieuw voor hen een feest, want vuurwerk afsteken, dat was het helemaal voor ze. Nieuwjaarsdag was wel "vaste prik" dat ze met vuilniszak en bezem hun rommel op gingen ruimen. En van knallen, zoals ik ze vandaag de dag hoor, was echt nog geen sprake!

Waarom ruimen tegenwoordig degenen die het vuurwerk afsteken het de andere dag niet 'gewoon' op? Omdat zij het niet doen, heb ik het zelf deze keer maar gedaan, op een gedeelte van de Molenstaat, Kinderdijk.

En dat staat dan nog los van de discussie of vuurwerk afsteken anno 2020 nog wel kan. Woorden als stikstof en pfas zijn gemeengoed geworden, maar wat zal er allemaal aan slechte stoffen in het vuurwerk zitten, wat de lucht in gaat en het afval na afloop? En dan heb ik het nog niet eens over de dieren (en mensen) die lijden onder dat geknal. Ik denk dat het tijd wordt om het vuurwerk af te schaffen, om allerlei redenen!"