Molenlanden trekt tonnen uit voor banen voor inwoners met een arbeidsbeperking

MOLENLANDEN • Om inwoners met een arbeidsbeperking, die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving met begeleiding, een werkplek te geven, trekt Molenlanden 388.000 euro uit. Daarmee wil het gemeentebestuur de ontstane wachtlijst wegwerken.

In 2018 bleek dat de voormalige gemeente Molenwaard als één van de weinige gemeenten in Nederland een wachtlijst voor zogenaamde Nieuw Beschut-banen had. Nieuw Beschut is beschut werk, in de plaats gekomen van de Wet sociale werkvoorziening. De wachtlijst is na het samengaan met Giessenlanden tot Molenlanden alleen nog maar toegenomen.

Cruciaal hierin is dat de landelijke overheid Molenlanden geld verstrekt om zeven inwoners aan een beschutte werkplek te helpen. Dat is onvoldoende, meldt het college in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad. 'Per 1 januari 2020 staan er in totaal acht inwoners op de wachtlijst, van wie vier tot 1 januari een wachtlijstbaan hadden, drie personen tijdelijk met behoud van uitkering werken bij Avres en één persoon thuis zit.'

Wachtlijst

De buurgemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden hebben met geld voor respectievelijk 25 en 17 banen veel meer ruimte voor deze doelgroep. Volgens het college komt dit omdat de landelijke overheid zich baseert op de wachtlijst Sociale Werkvoorziening in 2012-2014. 'Kennelijk was er toen nauwelijks een wachtlijst voor Giessenlanden en Molenwaard.'

In Gorinchem en Vijfheerenlanden is er inmiddels een overschot aan banen en beschikbare middelen. Toestemming van het ministerie om van deze ruimte gebruik te maken is er niet.

Minimumloon

Het Molenlandse gemeentebestuur geeft er de voorkeur aan de inwoners met een arbeidsbeperking via Avres een passende arbeidsplaats tegen minimumloon krijgen aangeboden. 'Minder passende alternatieven zoals Wmo dagbesteding met een bijstandsuitkering vinden wij ongewenst en leiden ook tot extra uitgaven voor gemeente en Avres (dagbesteding, bijstand, minimavoorzieningen en eventuele andere noodzakelijke voorzieningen).'

De kosten om dit een jaar lang te doen zijn 388.000 euro. Dit haalt het gemeentebestuur uit de reserve Sociaal Domein. Overigens gaat het college het ministerie ook wijzen op de beperkte middelen die de gemeente krijgt voor banen Nieuw Beschut. 'We zullen dringend verzoeken om verruiming van het toegewezen aantal. Bovendien doen wij een beroep op de andere deelnemende gemeenten Vijfheerenlanden en Gorinchem in het bestuur van Avres om te overwegen het solidariteitsprincipe ook voor deze voorziening te laten gelden en via de begroting van Avres gezamenlijk te financieren.'