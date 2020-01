Drukke jaarwisseling voor brandweer Zuid-Holland Zuid: 174 inzetten

REGIO • Met 174 inzetten op 31 december en in de nieuwjaarsnacht had de brandweer in Zuid-Holland Zuid zoals ieder jaar een drukke jaarwisseling.

De brandweermensen rukten voornamelijk uit voor buitenbranden: ruim 150 keer, waarvan 87 gevallen voor een containerbrand. De brandweer bluste vijf autobranden. Behoudens drie woningbranden waren het voornamelijk kleinere incidenten.

Negen maal werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een gebouw, in 3 gevallen met flinke gevolgen: In Zwijndrecht raakte een flatwoning zwaar beschadigd; een brand op het balkon sloeg de woning in. In Nieuw-Beijerland raakten twee woningen zwaar beschadigd door een brand in het dak.

Papendrecht

Een brand in Papendrecht beschadigde de voorgevel van een woning en zorgde voor veel rook in de woning. De twee slapende bewoners werden door buren gewekt. Eén bewoner en een omstander moesten in verband met het inademen van rook naar het ziekenhuis. In alle drie de gevallen wordt rekening gehouden met vuurwerk als veroorzaker van de brand.

De brandweer in Zwijndrecht kon haar werk in de wijk Noord niet veilig uitvoeren. De vrijwilligers werden tijdens hun werk bestookt met vuurwerk. Dit is niet het eerste jaar dat dit gebeurt: ook vorig jaar was er sprake van onacceptabel gedrag door omstanders.