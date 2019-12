SGP-jongeren Molenlanden delen oliebollen uit aan hulpverleners

MOLENLANDEN • Op oudejaarsdag heeft de lokale commissie van SGP-jongeren samen met de politie een bezoek gebracht aan de ambulancepost in Streefkerk en de brandweerkazerne in Langerak.

De jonge SGP-ers deelden oliebollen uit om deze hulpverleners in drukke tijden een hart onder de riem te steken. Bart Vlot (19) voorzitter van SGP-jongeren Molenlanden licht de actie toe: "Het is belangrijk om in deze tijd aan de hulpverleners te laten merken dat we achter hen staan. In de tijd rondom Oud en Nieuw hebben hulpverleners het erg druk en daarnaast krijgen ze veel te maken met agressie. Om onze waardering en steun te benadrukken, delen we vandaag oliebollen uit."?

Vanwege alle ongelukken, agressie en overlast is SGP-jongeren al jaren kritisch op het afsteken van vuurwerk. "Naast dat het slecht voor de portemonnee en voor de gezondheid is, kun je de vraag stellen of het normaal is dat wij onze knalbehoeften bevredigen ten koste van Gods schepping", aldus Vlot . "Wij zijn als rentmeesters van deze aarde geschapen, maar wees eerlijk, het afsteken van vuurwerk is nou niet een teken van goed rentmeesterschap te noemen."?

Onacceptabel

Met deze actie willen zij benadrukken dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. "Laten we Oud en Nieuw voor iedereen leuk houden. Ook de hulpverleners, die voor onze veiligheid garant staan, worden in goede gezondheid thuis verwacht."