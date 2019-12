Burgerinitiatief voor cadeau aan huisarts Maarten Wilschut

MEERKERK • Een aantal burgers uit Meerkerk vindt dat het afscheid van huisarts Maarten Wilschut in hun dorp niet ongemerkt voorbij mag gaan.

Gedurende zijn 37-jarige werkperiode heeft deze aimabele en trouwe huisarts veel betekend voor zijn patiënten in Meerkerk en omgeving.

De vier initiatiefnemers Ida Bergshoeff, Tineke Dijkhorst, Heidi van Roekel en Bram van der Wal vinden dat hij een mooi cadeau verdient.

Er is een rekening beschikbaar waarop iedereen een bijdrage kan overmaken. Ook kan een geldelijke bijdrage of persoonlijke reactie worden ingeleverd aan de balie van het Gezondheidscentrum aan de Watertoren 1 in Meerkerk. In overleg met de familie zal een mooi cadeau worden aangeschaft. Dit cadeau wordt aangeboden op 11 januari 2020 als dokter Wilschut zijn afscheid heeft in het Gezondheidscentrum in Meerkerk.

Het rekeningnummer waarop gedoneerd kan worden is NL59RBRB0778021130 van Zeggenschrijvennl, onder vermelding 'cadeau Wilschut'.