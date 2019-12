Streefkerk Eindigt Goed levert vijf goede doelen elk 1200 euro op

STREEFKERK • De spinningactie Streefkerk Eindigt Goed, zaterdag in dorpshuis De Vijf Lelies te Streefkerk, leverde vijf goede doelen elk 1200 euro op.

Om 10.00 uur ging de eerste groep fietsers van start. Onder toeziend oog van supporters en onder leiding van ervaren instructeurs werden er heel wat kilometers weggetrapt, maar vooral ook heel veel euro's opgehaald. En dat was ook het doel wat het Bewonersoverleg Streefkerk voor ogen had bij het organiseren van Streefkerk Eindigt Goed: met elkaar zoveel mogelijk geld bij elkaar halen voor een vijftal Streefkerkse doelen.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur waren alle 34 fietsen bezet. Naast fietsen werd er ook op veel andere manieren een bijdrage geleverd. 'Dankzij heel veel betrokken ondernemers,organisaties en vrijwilligers was er bijvoorbeeld een minimarkt, was het mogelijk om ieder uur een verloting te houden, kreeg elke deelnemer een goodybag, waren er fietsen om op te fietsen en was er een geweldige sfeer', melden de organisatoren.

Burgemeester

Even na 16.00 uur was de laatste groep van de fietsen gestapt, waren de laatste lootjes verkocht, werd er onder het genot van een drankje nagepraat en was burgemeester Van der Borg aanwezig. Nadat hij de organisatie heeft bedankt voor deze dag, deelde hij cheques uit aan EHBO Streefkerk, Speeltuinvereniging de Franse Put, Zorgboerderij de Molenhoeve, de witte tent en de ontspanningsvereniging voor bejaarden. Zij kregen alle een cheque ter waarden van 1200 euro. 'De verwachting is dat dit bedrag nog wel iets zal groeien de komende dagen.'

Er zijn nog twintig prijzen van de verloting niet opgehaald. Het gaat daarbij om de volgende nummers: 679,441,477,820,934,144,361,853,462,817,528,433,127,369,72,968,531,569,57 en 28.