Agrariër Corné Vermaat: 'Ik mis visie'

REGIO • Corné Vermaat nam in oktober deel aan boerenacties op het Malieveld in Den Haag en op het provinciehuis in Utrecht.

De Heicopse jonge agrariër kwam dit jaar samen met duizenden collega's massaal in verzet tegen het verstikkende stikstofbeleid van de overheid, zowel landelijk als provinciaal.

"In de media worden wij meestal neergezet als het afvoerputje van de Nederlandse economie. Alle problemen komen zogenaamd voort uit de intensieve veehouderij. Op het Malieveld hebben wij geprobeerd om samen een vuist te maken: stop, zo kan het niet langer. De saamhorigheid op die dag heeft mij nog het meest getroffen. Maar ik werd ook enthousiast van de gesprekken met de burgers. Ik stond versteld hoeveel kennis ze toch nog hadden van hoe het voedsel wordt geproduceerd."

Memorabel

Voor Corné was 2019 ook in ander opzicht een memorabel jaar. Hij was één van de initiatiefnemers en oprichters van een vereniging van boeren die melk leveren aan Royal Bel Leerdammer. Al jaren liepen ze bij de melkproducent aan tegen een gebrek aan transparantie. Er was onduidelijkheid hoe nu precies de melkprijs werd vastgesteld.

Ook liepen ze klem tegen het steeds strenger wordende eisenpakket op het gebied van duurzaamheid, zonder dat de boeren daarvoor in de melkprijs werden gecompenseerd. Begin dit jaar werden de krachten gebundeld. Met succes.

Corné Vermaat: "De avonden die we eind januari, begin februari organiseerden in Giessenburg, Tuil, Dalfsen en Scherpenzeel werden megagoed bezocht, volle zalen met 150 tot 200 man. Er was een goede sfeer, er werd niet geklaagd, maar de boeren voelden wel een sterke verbondenheid. Van de duizend boeren die melk leveren aan Royal Bel Leerdammer werden er uiteindelijk 450 lid."

"En belangrijker: we zijn weer constructief in gesprek met de melkproducent. Door bundeling van de krachten hebben we ons punt kunnen maken. En voor de Royal Bel Leerdammer is het ook fijn dat ze nu één aanspreekpunt hebben."

Pionier

Corné Vermaat heeft afgelopen zomer het voorzittersstokje overgedragen aan een ander. "Ik ben vooral pionier en niet zozeer iemand die de zaak gaat consolideren."

Daar komt bij dat het werk voor de vereniging veel tijd vergt. Hij runt samen met zijn broer natuurlijk ook nog zijn boerenbedrijf aan de Huibertweg, midden in het prachtige poldergebied van de Vijfheerenlanden.

"We zijn een extensief bedrijf en we doen veel aan natuurbeheer", zegt de jonge agrarische ondernemer. "We zitten hier in een gebied met veel jonge agrariërs. Ze zijn op en top boer. Ze zijn allemaal heel erg gemotiveerd om door te gaan. Dat is mooi om te zien."

Corné maakt zich vooral zorgen over de melkprijs. "De opbrengstprijs is niet in verhouding met de risico's die we lopen en met het kapitaal waarmee boeren hun bedrijven hebben gefinancierd. Als je tegenwoordig een rendement van 2 of 3 procent haalt, dan ben je als boer eigenlijk al heel goed bezig. Als de melkprijs niet omhoog gaat, dan gaan we het in de toekomst niet redden. En dan zijn we ook niet in staat om duurzaam te ondernemen."

Stikstofdiscussie

Corné heeft de stikstofdiscussie met grote belangstelling gevolgd.

"Als ik om me heen kijk zie ik geen stikstofprobleem. Er wordt door het RIVM beweerd dat de landbouw voor 45 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot. Het zijn berekeningen op basis van modellen, maar er wordt niet gemeten wat er daadwerkelijk aan stikstof is neergevallen."

"Ik denk dat het RIVM er gigantisch naast zit en het percentage stikstof wat veroorzaakt wordt door de landbouw niet veel hoger zal zijn dan 25 procent. In een groot deel van de industrie en van de overige sectoren is de stikstofuitstoot niet eens bekend. Alleen van de landbouw is alles inzichtelijk. Wij hebben ons huiswerk al gedaan. In de landbouw wordt door middel van gras en andere gewassen meer stikstof vastgelegd dan dat er uitgestoten wordt."

"Vergeet niet dat de veestapel sinds 1990 al is afgenomen van 2,5 miljoen naar 1,6 miljoen koeien: 900.000 koeien minder. We hebben een CO2-reductie gerealiseerd van 60 procent. De landbouw is al heel erg goed bezig. We doen niet alles goed, maar we zetten wel de toon. Veel en veel meer dan bijvoorbeeld de industrie en de luchtvaart. Die stoten alleen maar uit. Het is toch schrijnend dat de stikstof die vliegtuigen boven de 900 meter uitstoten niet wordt meegerekend in de berekeningen."

Halveren

Corné Vermaat vindt het vreemd dat er in de politiek wordt aangedrongen op minder boeren. Hij ziet ook een ontwikkeling dat er steeds meer wordt geknabbeld aan het aantal hectares landbouwgrond. Ook in zijn eigen provincie Utrecht.

"We kunnen niet doorgaan met de rigoureuze bouwplannen. In Nederland moeten er jaarlijks 75.000 huizen bijkomen. Terwijl wij moeten halveren. Het is de wereld op zijn kop. Laten we nu eens met elkaar consistent beleid neerzetten waar we met z'n allen naar toe kunnen streven."

Corné ziet het ook weer bij de Stikstofwet, die het kabinet nog net voor de Kerst door de Eerste Kamer wist te loodsen.

"De bouw wordt vlotgetrokken, maar dat gebeurt wel op basis van wat boeren kunnen doen. Als wij straks onze eigen reductie moeten realiseren, dan is alle ruimte weg. Dat vind ik funest. Het grote probleem in Nederland is dat we te lang hebben gewacht om echt beleid te maken. Er wordt onvoldoende gekeken naar de gevolgen van de korte-termijnmaatregelen.

"Er wordt in Den Haag niet verder gedacht dan drie jaar, terwijl het juist goed zou zijn om na te denken over kabinetsperioden heen. Denk tien of twintig jaar vooruit. En ga het beleid niet elk jaar veranderen. Toen in 2015 het melkquotum werd afgeschaft, was er geen plan-B. De problematiek die toen ontstond hadden we kunnen voorzien. Misschien hadden we toen moeten zeggen: we gaan naar 2,5 koe per hectare. Dan had iedereen lopen steigeren. Maar dan had je wel een richtpunt gehad. Dan wist je dat we meer naar een extensieve landbouw zouden gaan."

"In plaats daarvan kregen boeren het advies om hun bedrijven uit te breiden, werden in de jaren daarna beperkt door het fosfaatrechtenstelsel en sinds dit jaar geconfronteerd met maatregelen rond het stikstofbeleid. Het wrange is dat het nog steeds zeer onduidelijk is wat het voor onze mooie landbouwsector gaat betekenen."

door Dick Aanen

