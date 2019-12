Nieuwjaarsduik voor Actie voor Nicaragua in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Voor de tweede keer vindt in Nieuw-Lekkerland een Nieuwjaarsduik voor Actie voor Nicaragua plaats. Deelnemers en publiek zijn welkom.

Initiatiefneemster vorig jaar was Lieke Stam (14). De eerste editie was een groot succes en trok zestig deelnemers. Op woensdag 1 januari vindt om 13.00 uur aan de Lekdijk 70a de tweede editie plaats.

Inschrijven kan vanaf 12:30 uur aan de Lekdijk 70A. De minimale inleg is 50 euro. De opbrengst is bestemd voor het werk van stichting Actie voor Nicaragua, die geld inzamelt voor zendings- en ontwikkelingswerk in dit Midden-Amerikaanse land. Er is in een loods gelegenheid voor omkleden. Kijk voor meer info op www.actievoornicaragua.nl.