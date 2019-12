REGIO • Veel woninginbraken worden niet opgelost. Dat blijkt uit een analyse van RTL Nieuws, die hierover op vrijdag 27 december publiceert op haar website.

Inbrekers slaan meer dan honderd keer per dag toe in Nederlandse woningen. En in de donkere dagen rond kerst ligt dat aantal nog hoger. De politie beschouwt inbraken als criminaliteit met een hoge impact voor gedupeerden, maar daden blijven daar al jaren bij achter. Zo werd in 30 gemeenten geen enkele inbraak uit de afgelopen drie jaar opgehelderd.

Eén van die gemeenten waar geen enkele woninginbraak werd opgelost, was de gemeente Alblasserdam. Daar werden in de afgelopen drie jaar 105 woninginbraken gepleegd. Geen enkele maal werden dader(s) aangehouden.

Molenlanden

In Molenlanden werden in de afgelopen drie jaar 165 woninginbraken gepleegd, waarvan er tien werden opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 6,1. Exact hetzelfde percentage werd opgetekend voor de gemeente Papendrecht. Ook daar werden in de afgelopen drie jaar 165 woninginbraken gepleegd, waarvan er tien werden opgelost.

In de gemeente Vijfheerenlanden, bestaande uit de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, werden in de afgelopen drie jaar 345 woninginbraken gepleegd, waarvan er 15 werden opgelost. Dit is 4,3 procent.

De ophelderingsnorm voor inbraken ligt op ongeveer 10 procent. In de regio werd die ophelderingsnorm voor inbraken, die de politie zichzelf oplegt, niet gehaald.

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van cijfers van de politie over de registraties van het aantal zaken voor 16 veelvoorkomende delicten. Voor de weergave zijn cijfers van 2016, 2017, 2018 en de eerste 9 maanden van 2019 gebruikt. De gegevens voor de laatste drie maanden van 2019 zijn nog niet beschikbaar. Daarom is hiervoor een prognose gemaakt.