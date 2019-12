Tweede dak gereed van postcodeproject Graaf-Stroom

BLESKENSGRAAF • Afgelopen zaterdag 21 december was bij Timmer- en aannemingsbedrijf Albert van de Graaf de symbolische ingebruikstelling van het tweede dak zonnepanelen van het 'postcodeproject Graaf- Stroom'.

Aan de Heulenslag te Bleskensgraaf duwde Lisa de Vries, het driejarig dochtertje van één van de bestuursleden de stekker in de elektrische bedrijfsauto van Albert, en vanaf dat moment gingen de 206 zonnepanelen 15 jaar lang groene energie opwekken voor ruim 30 gezinnen uit Bleskensgraaf en aangrenzende dorpen, die certificaten hebben gekocht.

De verkoop van de certificaten verliep zeer voorspoedig, laat Aline de Wit van de Werkgroep Postcoderoos Graaf-Stroom weten. Er is zelfs nog een wachtlijst.

Op het dak wordt 23.690 kg CO2 uitstoot per jaar bespaard. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om de panelen op het eigen dak te leggen. Sommigen wonen in een rijksmonument en dan mag het niet. Anderen wonen in een huis met een rieten dak, of in een huurhuis. Juist voor deze groep mensen is een dergelijk project ideaal, omdat ze op deze manier toch gebruik kunnen maken van zonne-energie.

De werkgroep Postcoderoos Graaf-Stroom, die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, is bijna twee jaar bezig geweest om deze twee projecten te kunnen realiseren. Het opleveren van de installaties heeft hen aangemoedigd om verder te denken over de mogelijkheden nog meer van dergelijke projecten te realiseren om de Alblasserwaard steeds 'groener' te maken. Voor meer informatie of aanmelding: www.graaf-stroom.nl. Daken die plaats bieden aan minstens 200 panelen, kunnen meedoen.