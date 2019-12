Schoolbestuur O2A5 investeert flink in zijinstromers

REGIO • Tussen ondernemers in pak en pr-dames op hoge hakken op zoek naar juffen en meesters. Het schoolbestuur O2A5 deed het.

Bestuurder Bert van der Lee en P&O-medewerkster Coralien Franken presenteerden hun scholen tijdens een Rabo Carrière Event. Niet de eerste plek waar je een bestuurder en personeelsmedewerker uit het basisonderwijs verwacht. Toch vonden ze een nieuwe leerkracht voor vier scholen uit de regio.

Hoger opgeleide vrouwen

Bert en Coralien zijn in dienst bij O2A5, het schoolbestuur van openbare scholen in onder andere de Alblasserwaard. Tijdens het carrière event raakten ze in gesprek met diverse mensen, van wie de scholen er uiteindelijk vijf selecteerden: doventolk Lindsay Molenaar, orthopedagoog en office manager Dagmar van der Vliet-Donkervoort, store manager Dunja Sahertian, grafisch vormgever Lotte Wohler-Timmermans en pedagoge Nikki Stijl; vijf hoger opgeleide vrouwen op zoek naar ander werk.

Het vijftal is sinds de start van het schooljaar in dienst bij O2A5, als zijinstromer. Het schoolbestuur investeert binnen twee schooljaren zes ton om zijinstromers te winnen en behouden voor het onderwijs. Ze krijgen intensieve begeleiding.

Aantrekkelijk

Nikki Stijl uit Brakel is sinds het begin van het schooljaar leerkracht in opleiding op obs De Lingewaard in Arkel. Na het afronden van haar studie pedagogiek gaf ze les in het mbo en werkte ze in de kinderopvang. In de personeelskamer van De Lingewaard vertelt ze: "Het onderwijs heeft me altijd aangesproken. Deze route bij O2A5 is aantrekkelijk omdat ik naast mijn studie aan de pabo gelijk kan verdienen. Op maandag en dinsdag geef ik les aan de kleuters, eens in de twee weken op donderdag ga ik naar de hogeschool in Rotterdam. Vanwege mijn studie pedagogiek krijg ik vrijstellingen."

Intensieve begeleiding

Nikki is erg blij met de intensieve begeleiding die ze krijgt. In de eerste acht weken stond voor de klas met naast zich een praktijkbegeleider, een ervaren collega. Bert: "We kozen daarvoor omdat we ons realiseren dat ze een geweldige stap moeten maken. We willen het afbreukrisico zo klein mogelijk maken." Nikki knikt: "Je hebt extra handen en ogen in de klas en je krijgt te horen wat je al goed doet. Het was ook fijn dat ik de kans kreeg om in andere groepen te kijken."

Juiste vragen stellen

De school heeft Linda Rietveld als coach aangesteld. Zij is zelf een ervaren leerkracht en kreeg de kans om zich te specialiseren in coaching van nieuwe collega's. "Je leert onder andere om de juiste vragen te stellen", vertelt ze. "Vooral de manier van vragen stellen en luisteren zijn belangrijk. Wij zijn een van de weinige besturen die veel investeren in praktijkbegeleiding. Van andere coaches hoor ik dat er vaak te weinig tijd en geld is."

Filmpjes

Na afloop van de eerste acht weken werd Linda's rol intensiever. "Nikki kwam toen alleen voor de groep te staan. Ik kijk mee in de klas en vraag haar: waarin zou je willen groeien?" Een handig hulpmiddel zijn de filmpjes die Nikki maakt van haar eigen optreden. Samen met Linda bekijkt ze die. Nikki: "Ik zag daarop bijvoorbeeld dat ik al begon met praten terwijl de kinderen nog niet opletten. En ik ontdekte dat ik meer moet leren spelen met mijn stemgebruik."

Perfectionisten

Het valt Linda op dat de zijinstromers perfectionisten zijn. "Ze willen alles volledig goed doen. We moeten ook wel eens zeggen: dat hoeft nog niet, rustig aan." Ruud Blaas, clusterdirecteur bij O2A5: "Je moet in gesprek. Het gaat niet om perfectie, maar om een balans tussen studie, werk en privéleven. Je moet zorgen dat je het werk je leven lang kan blijven doen. We maken allemaal fouten, dat mag. Het gaat om het leerproces."

Kritisch

Niet alleen de zijinstromers leren van hun collega's, de scholen leren ook van de zijinstromers. Ruud: "Je haalt mensen met een bijzondere deskundigheid binnen. Het is interessant om te horen waar ze tegenaan lopen. Ze kijken kritisch mee en hebben deskundigheid die onderwijs-gerelateerd is. We leerden bijvoorbeeld dat we korter kunnen overleggen. Voor je het weet zit je anderhalf uur in een vergadering. Deze mensen geven daar een versnelling aan."

Pittig

Coralien: "Wij leggen er de nadruk op dat ze tijdens de twee jaar waarin ze studie en werken combineren de regie moeten kunnen nemen over hun opleiding en reflecterend vermogen moeten hebben. Dat is aanwezig, ze gaan heel goed met feedback om." Ruud: "Het is pittig. Je moet een durfal zijn om deze stap naar het onderwijs te zetten. Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat ze over twee jaar denken: ik blijf dit mijn leven lang doen."

Coralien: "De directeuren leveren maatwerk in de begeleiding. We hebben intensief contact gehad met Inholland Rotterdam en de Marnix in Utrecht om goed af te stemmen wat zijinstromers nodig hebben. De pabo's hebben het uitgangspunt: als iemand door het assessment heen komt, kan hij direct voor de klas. Dat vonden wij niet wijs." Ruud: "Als het nodig is, zetten we zelfs langer dan acht weken dubbele bezetting in de klas."

Weer 3 ton

De werving was een avontuur. "Coralien en ik stonden als enige deelnemers van een onderwijsinstelling op het carrière event", vertelt Bert met een lach. "We vonden 25 kandidaten van wie we er vijf selecteerden. Voor volgend jaar hebben we weer 3 ton gereserveerd om te bekijken of we nog 5 mensen kunnen interesseren. De minister betaalt nog niet de helft van wat wij zouden moeten doen om zijinstromers te begeleiden. Het is best een grote stap om relatief onervaren mensen voor de klas te zetten. Daar moet je meer voor doen dan de minister denkt."