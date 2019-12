Directiewisseling bij aannemersbedrijf Wallaard uit Noordeloos

NOORDELOOS • Bij Aannemersbedrijf Wallaard uit Noordeloos heeft directeur Aco Wallaard zijn functie overgedragen aan Roel Hettinga.

Aco heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat daarvan genieten in de wetenschap dat een geschikte opvolger het stokje overneemt, schrijft hij in een brief aan relaties.

Aco kijkt met dankbaarheid terug op het oprichten en 36 jaar lang aansturen van het bedrijf. Aco blijft als eigenaar betrokken bij het aannemersbedrijf. Ook is hij nog actief werkzaam als directeur bij Wallaard Groen bv.

Roel Hettinga is inmiddels enkele maanden werkzaam bij Wallaard en heeft in deze periode de dagelijkse leiding overgenomen. Hij heeft zin geheel loopbaan in de aannemerij doorgebracht.