OBS Het Tweespan brengt sfeer in het dorp

GIESSENBURG • Op OBS Het Tweespan in Giessenburg is op donderdag 19 december de traditionele kerstviering gehouden. Eerst hebben de kinderen gezellig met elkaar gegeten op school. Daarna hebben zij die gezelligheid ook gedeeld met het dorp. Met zelfgemaakt lampionnen en sfeervolle kerstmuziek hebben zij in een optocht door het dorp gewandeld.

Ook veel familie en vrienden van de kinderen liepen mee. Bij de Bredero's Hof heeft de hele groep verschillende kerstliedjes gezongen. Tot slot is op het schoolplein nog gezongen en werd de avond afgesloten onder het genot van een lekker drankje.