Dion de Kok wint de 15e RTC Darts Bokaal

MEERKERK • Sportcomplex de Burcht stond donderdag 19 december in het teken van de strijd om de traditionele RTC darts bokaal. Liefst 42 leden van sv Meerkerk verschenen aan de oche op de geel zwarte dartsbanen. Dion de Kok mag zijn naam voor het eerst bijschrijven op de RTC Bokaal.

In de finale was Dion met 5-2 te sterk voor Brian v.d. Steldt. In de halve finales was het genieten van prachtige partijen. Brian versloeg titelverdediger Arie van Genderen met 4-3 en Dion was met dezelfde cijfers te sterk voor Ron Bassa. Dion produceerde een historische 7 darter vanaf 301. Na scores van 140 en 121 raakte hij met zijn 7e pijl de dubbel 20. De hoogtste uitgooi van de avond kwam van Chris Herwig. Zijn 105 finish leverde een prachtig dartsbord op.