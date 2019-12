Hacker verschaft zich toegang tot mailbox cardioloog Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Door een criminele actie heeft een hacker zich toegang verschaft tot de mailbox van een cardioloog van het Beatrixziekenhuis.

Het is waarschijnlijk dat de hacker als doel had misbruik te maken van de betreffende e-mailbox voor het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (spam). Dat meldt Rivas Zorggroep op de eigen website.

'Het is niet uit te sluiten dat de hacker toegang heeft gekregen tot de inhoud van e-mailberichten van deze arts. Het gaat onder andere om e-mailberichten met daarin informatie zoals naam, patiëntnummer en uitslagen van medisch onderzoek.'

Herleiden

Als de arts uitslagen of medisch inhoudelijke informatie deelt, gebeurt dit altijd onder vermelding van een patiëntnummer, nooit met vermelding van een naam. 'Dit betekent dat informatie in de e-mailberichten niet direct te herleiden is tot een persoon', stelt Rivas Zorggroep.



Rivas heeft intern onderzoek gedaan en de uitkomst laten verifiëren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 'Wij hebben op basis van deze bevindingen direct maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rivas heeft daarnaast een officiële melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben de mogelijk betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.'