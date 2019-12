Fröhlich: 'Jaarwisseling moet een feest zijn'

vijfheerenlanden • "Laat de jaarwisseling een feest zijn." Die oproep doet burgemeester Sjors Fröhlich aan alle inwoners van Vijfheerenlanden.

De burgemeester heeft er begrip voor dat veel mensen genieten van het afsteken van vuurwerk, maar wijst ook op de gevaren en overlast daarvan – ook voor de omstanders. "Het klinkt voor de hand liggend, maar laat voor alle inwoners en ook voor de dieren de jaarwisseling echt een feest zijn: wees voorzichtig, doe geen rare dingen en hou je bij het afsteken van vuurwerk aan de tijden die er voor staan."

MCD

Fröhlich wijst onder meer op de situatie rond supermarkt MCD op het Eiland in Leerdam-Noord die door een brand – vermoedelijk ontstaan door vuurwerk – drie weken lang dicht is geweest. "Dat zorgde voor een enorme schadepost bij de ondernemer. Daarnaast krijg ik brieven en mails van mensen die vertellen over de stress die die klappen bij henzelf of bij hun huisdieren veroorzaken." Fröhlich constateert dat het moeilijk uit te leggen is dat een 'feest' jaarlijks zoveel gewonden, schade en overlast veroorzaakt. "Daarom roep ik iedereen op om er dit jaar ook een écht feest van te maken." Fröhlich vraagt de inwoners bovendien eventuele vreugdevuren niet te laten ontaarden in alternatieve vormen van vuilverbranding en verzoekt iedereen zoveel mogelijk de 'eigen troep' op te ruimen.

Eigen stoep

"De buitendienst gaat 's morgens om vijf uur alweer aan de slag om alles schoon te maken. Het zou al enorm helpen als iedereen z'n eigen stoep aanveegt", aldus de burgemeester die wijst op de aandacht die de gemeente besteedt aan preventie. Zelf was hij aanwezig op basisschool De Rank in Meerkerk, waar een medewerker van de veiligheidsregio de leerlingen van groep 8 wees op de gevaren van vuurwerk en tips gaf hoe veilig om te gaan met vuurwerk. "En ook met andere mensen vinden er gesprekken plaats."