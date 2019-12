Careyn heeft derde vaste locatie voor consultatiebureau in Molenlanden

MOLENLANDEN • Jeugdgezondheidsorganisatie Careyn heeft een derde locatie gevonden voor de vestiging van een consultatiebureau in Molenlanden. Naast consultatiebureaus in Nieuw-Lekkerland en Hoornaar komt er een derde locatie in Groot-Ammers bij.

Onder de naam Jong JGZ verzorgt Careyn vanaf 2020 de jeugdgezondheidszorg in Molenlanden. Nadat ophef ontstond over de vermindering van het aantal consultatiebureaus, zocht Careyn naar een derde plek. Die is gevonden op het servicepunt van de gemeente Molenlanden in Groot-Ammers. Het consultatiebureau moet hier nog wel worden ingericht. Zodra de openingstijden bekend zijn, publiceert Careyn dit op zijn website. Het is de bedoeling dat ouders er vanaf maandag 3 februari met hun kinderen terecht kunnen.

Inloopspreekuren

Met de vaste locaties is er wekelijks op meerdere dagen een consultatiebureau open in Molenlanden. Careyndirecteur Manon Arts vertelde eerder aan Het Kontakt: "Straks hebben ouders de mogelijkheid wekelijks op verschillende dagen een afspraak te maken op het bureau. Niet meer een keer in de mand op één dagdeel. En er komen meer momenten voor inloopspreekuren. We denken dat de voordelen groter zijn dan de nadelen."

Online petitie

De afgelopen jaren verzorgde Rivas de jeugdzorg in Molenlanden. Rivas richtte op zes locaties een consultatiebureau in, voor een dag of dagdeel in de maand. Toen bekend werd dat het aantal plekken zou verminderen, zette Roelant Kant uit Nieuwpoort samen met Kevin van der Vlist een online petitie op.

Kant liet op social media weten dat hij 'voor nu' heel tevreden is met de derde locatie. Wel meldt hij: "Uiteraard hadden we liever gezien dat er nog een aantal locaties waren geweest, zodat er minder mensen met problemen overblijven."

Reistijden

Volgens Kant zijn er mensen voor wie de afstanden naar de bureaus een probleem zullen zijn, bijvoorbeeld omdat zij niet over vervoer beschikken of omdat de reistijden met het ov voor hen erg ongunstig zijn.

Adressen

Careyn neemt alle JGZ-medewerkers van Rivas over. De adressen van de drie consultatiebureaus in Molenlanden zijn: Adriaan Heynisstraat 4c, 2957 AA Nieuw-Lekkerland; Dirk IV-plein 32, 4223 NJ Hoornaar; vanaf februari 2020: Voorstraat 88, 2964 AL Groot-Ammers.