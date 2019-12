Samen zingen tijdens kerstviering bij De Springplank

MEERKERK • Het was een beetje improviseren in verband met het slechte weer, maar dat was geen probleem voor de kinderen en leerkrachten van OBS De Springplank in Meerkerk.

Tijdens de jaarlijkse kerstviering stonden alle kinderen op het plein om kerstliederen te zingen onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Euphonia. Ouders en andere belangstellenden mochten hiervan meegenieten waarna zij een bezoek konden brengen aan de gezellige kerstmarkt.