Politie pakt in Molenlanden twee oplichters van oude mensen op

MOLENLANDEN • De politie hield dinsdag in de gemeente Molenlanden twee mannen aan die ervan worden verdacht twee slachtoffers van hoge leeftijd te hebben opgelicht.

De twee verdachten komen uit Ter Heide en zijn 44 en 67 jaar oud. De oplichting strekte zich uit over een periode van twee jaar. Daarbij zouden ze hun slachtoffers tienduizenden euro's afhandig hebben gemaakt. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.