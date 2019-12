Nieuw boek Hans Blok: 'De diaconie in Oud-Alblas in de negentiende eeuw'

• Oude collectezakken in de hervormde kerk in Oud-Alblas. (Foto: Geurt Mouthaan)

• Oude collectezakken in de hervormde kerk in Oud-Alblas. (Foto: Geurt Mouthaan)

OUD-ALBLAS • Hans Blok uit Oud-Alblas heeft onlangs een nieuw historische pennenvrucht gepubliceerd: 'De diaconie in Oud-Alblas in de negentiende eeuw'.

'De diaconie in Oud-Albas in de negentiende eeuw' is niet de eerste uitgave van Hans Blok. Eerder schreef hij al 'Welvaart van de Alblasserwaard 1740-1800, economische relaties met Dordrecht' en dook hij de archieven in voor een historisch boekje over Bleskensgraaf.

Op dit nieuwe onderwerp kwam de inwoner van Oud-Alblas bij toeval. 'Soms rol je zomaar ergens in. Dat overkwam mij toen ik in het Rekeningboek van de diaconie van Oud-Alblas een opgave van collectes voor bijzondere doelen tegenkwam, in dit geval voor het loskopen van gevangen genomen Hollandse zeelieden in Algiers.'

Armoede

Het was voor Blok genoeg reden om een onderzoek op te zetten naar de diaconie in Oud-Alblas in de periode van 1842 tot 1900. Het boekje begint met een schets van hoe het dorpsleven er in de negentiende eeuw uitzag. Zo komt aan bod waar de meeste inwoners hun geld mee verdienden, de gezondheidssituatie, de mate van armoede en het kerkelijk leven in Oud-Alblas. 'Uitgaande van 600 gedoopten op een bevolking van circa 1000 personen in 1835 blijkt dat circa veertig procent geen relatie met de enige kerk in het dorp, de plaatselijke hervormde gemeente, onderhield.'

In het vervolg beschrijft Hans Blok hoe de diaconie de armenzorg in de praktijk invulde. Aan welke voorwaarden moesten inwoners voldoen voordat ze financiële of materiële steun kregen? Welke sociale positie hadden diakenen? Hoe werd omgegaan met armen die geen band hadden met de hervormde gemeente? Wat waren de opbrengsten van de collectes? Op deze vragen gaat Blok onder meer in.

Bestellen

Uit de samenvatting blijkt dat vooral weduwen en mannen/gezinshoofden door de diaconie werden ondersteund en dat deze steun zuinig en streng, maar niet harteloos was. 'De diaconie in Oud-Alblas in de negentiende eeuw' kan besteld worden door 10 euro te storten op IBAN NL 16 SNSB 0978079000 ten name van J.J.E. Blok, Oud-Alblas, met vermelding van het volledige naam en adres, waarna het wordt toegestuurd.