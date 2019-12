Repair Café geopend in het Noorderhuis

NOORDELOOS • In het Noorderhuis in Noordeloos is op donderdag 18 december het Repair Café geopend.

Dit werd gedaan door wethouder T.J. Slob, die het bord onthuld.

Op de andere foto bij dit artikel staan de vrijwilligers van het Repair Café voor het Noorderhuis: met Nelie Slob en Klazien de Groot die vanuit de Dorpskamer het Repair Café opgezet hebben.

Vanaf januari gaat het Repair Café elke laatste woensdagochtend van de maand open tussen 10.00 en 12.00 uur.