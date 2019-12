Huisbezoek voor ouderen gaat van start in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Ouderen in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk ontvangen in de eerste week van januari een uitnodiging om mee te doen aan het huisbezoek voor ouderen.

Dit huisbezoek wordt uitgevoerd door de L.&N. Smit's Stichting, onder coördinatie van Stichting Welzijn Molenlanden.

In februari 2019 nam de gemeenteraad van Molenlanden de motie aan onder de titel 'Huisbezoek Ouderen door vrijwilligers'. Hierin werd het college opgeroepen om zelfstandig wonende ouderen te laten bezoeken om te signaleren, te informeren en waar mogelijk te activeren. Er wordt in 2020 gestart met een pilot in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk in samenwerking met de L.&N. Smit's Stichting en later in het voorjaar van 2020 in Giessenburg in samenwerking met de Seniorenraad.

Zelfstandig wonende inwoners, geboren in de jaren tussen 1935 en 1939 ontvangen de brief met daarbij het boekje 'Als ik ouder word'. Aan de ouderen die willen meedoen met de huisbezoeken wordt gevraagd het antwoordformulier terug te sturen voor 16 januari. Na terugsturen van het antwoordformulier neemt een vrijwilliger contact op voor een afspraak. Vrijwilligers zijn getraind voor deze huisbezoeken en zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Nadere informatie over de Huisbezoeken voor ouderen is op te vragen bij Ria de Mul, welzijnswerker bij Welzijn Molenlanden: riademul@welzijnmolenlanden.nl of 06-46878144.