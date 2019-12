Bedrijven Vijfheerenlanden openen deuren tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven

VIJFHEERENLANDEN • Schoolverlaters, werkzoekenden en zij-instromers ontmoeten om zo nieuwe medewerkers binnen te halen; die kans krijgen bedrijven in Vijfheerenlanden tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor dit evenement, dat van maandag 23 tot en zaterdag 28 maart op de agenda staat.

Als wethouder economie hoort wethouder Huib Zevenhuizen het regelmatig: goed personeel is lastig te krijgen. "Ook bij de gemeente Vijfheerenlanden zelf", knikt hij. "Voor sommige specialistische vacatures is het lastig om mensen te vinden."

Op het voorstel om mee te doen aan Kom Binnen Bij Bedrijven, reageerde hij dan ook enthousiast. "Als gemeentebestuur zetten we ons op alle mogelijke vlakken in voor onze bedrijven. Dit is een heel mooi evenement om ondernemingen te presenteren, aan onze inwoners te laten zien welke bedrijvigheid er is. Het grote voordeel is de laagdrempeligheid. Vooral als schoolverlater of als je erover denkt van baan te wisselen niet zomaar ergens de werkvloer op. Bij Kom Binnen Bij Bedrijven kan dat wel. Voor ondernemers is dit een ideale kans om geïnteresseerde mensen binnen te krijgen die een versterking van hun team kunnen betekenen."

Verbinden

Eén van de bedrijven die al meedoet is Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk. Directeur Cees den Otter kan nieuwe medewerkers goed gebruiken. "Het gaat ons om verbinden, laten zien dat we er zijn. Voor ons is het belangrijk om personeelsleden uit onze eigen omgeving, met een poldermentaliteit, te krijgen. En daar biedt Kom Binnen Bij Bedrijven goede kansen voor. Wij kunnen kennismaken met mensen die werk zoeken en zij kunnen kijken of de Van Leeuwen-jas hen ook past."

De gemeente Vijfheerenlanden neemt de PR-campagne voor zijn rekening; daar hoeven ondernemers niet naar om te kijken. "Dat gebeurt met behulp van een professioneel bureau; Kom Binnen Bij Bedrijven wordt op vele manieren onder de aandacht gebracht. Vorig jaar kwamen er bij de driehonderd bedrijven die deelnamen in andere gemeentes maar liefst 1800 bezoekers langs; het is duidelijk een succesvolle manier om werkzoekenden binnen te halen."

Regie

Het evenement duurt een week, maar het bedrijf houdt zelf de regie over wanneer bezoekers langskomen. Huib Zevenhuizen: "Elke ondernemer krijgt de mailgegevens van degenen die willen komen. Zo kunnen ze zelf een afspraak maken." Den Otter: "Dat werkt het prettigst: wij kunnen zo de tijd voor hen nemen en als er niemand ingepland staat gewoon ons werk blijven doen."

Meer informatie en aanmelden: www.kombinnenbijbedrijven.nl of Izaäk Streefkerk, accountmanager bedrijven in Vijfheerenlanden: 088 - 599 7257 of i.streefkerk@vijfheerenlanden.nl.