Sinds enkele maanden burgerwacht actief in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Sinds enkele maanden is in Oud-Alblas een burgerwacht actief. Inwoners van het dorp surveilleren 's nachts door de straten om verdachte situaties te signaleren en zo inbraken te voorkomen.

Aanleiding voor dit initiatief zijn een aantal inbraken, kort na elkaar na de zomervakantie in Oud-Alblas en omgeving. "Ze zijn ook bij ons op het terrein geweest", vertelt Gerwin van Muijlwijk, één van de drijvende krachten achter de burgerwacht.

De frustratie daar niets aan te kunnen doen, zorgde ervoor dat hij samen met zijn zwager, Johan Bals, ging navragen of er meer inwoners zijn die het er niet bij wilden laten zitten. "Als dorp moet je een gezamenlijk statement maken: dit laten we ons niet zomaar gebeuren. Via de groepsapp van diverse straten hebben we de mening gepeild en de animo om mee te doen was heel groot. Bijna iedereen reageerde: 'Goed dat we hier iets aan gaan doen.' We zaten al snel op honderd man."

Wijkagent

Op een informatieavond kwamen vervolgens zo'n vijftig belangstellenden af. "Ook de wijkagent was erbij. Van begin af aan hebben we de politie hierbij betrokken." Het bleef niet bij praten. Met behulp van een rooster kregen de deelnemers ieder een aantal data en straten waarop zij 's nachts de oren en ogen van het dorp vormden en vormen. "We mogen een inbreker staande houden", stelt Gerwin. "Als we het niet vertrouwen kun je via de app gemakkelijk hulp inroepen om dat te doen. Maar de grootste meerwaarde is niet het op heterdaad betrappen van daders. Het belangrijkste is dat mensen hierdoor alerter zijn geworden en eerder verdachte situaties met elkaar delen."

Hij vervolgt: "Wat je ook ziet: als iemand iets niet vertrouwde aan de Noordzijde, dan bleef het ook daar. Nu gaat het via de groepsapp door het hele dorp heen en wordt er daardoor beter opgelet. We willen zo uitstralen dat je hier niet zomaar binnen kunt komen lopen om te pakken wat je maar wilt."

Intensief

Tegelijkertijd is het volhouden van de burgerwacht behoorlijk intensief: tenslotte moet je er met regelmaat een aantal uren nachtrust voor opgeven. Dat zien ze in Oud-Alblas ook. "Sommigen zouden het liefst elke nacht op pad gaan, bij anderen is de animo wel wat minder. "Vandaar dat we hebben besloten om binnenkort de activiteiten wat terug te schroeven. Maar we blijven actief, dus bij ongewenst bezoek hebben we de mogelijkheid om de complete burgerwacht op te trommelen."

Degenen die contact op willen nemen of iets willen melden bij de burgerwacht van Oud-Alblas kunnen dat doen via het mailadres burgerwachtoudalblas@gmail.com.