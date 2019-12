ALBLASSERWAARD • Tientallen boeren uit de Alblasserwaard namen woensdag deel aan de landelijke protestactie. De doelen, Shell Pernis en Chemours in Dordrecht, werden niet bereikt, maar desondanks kijken zij terug op een geslaagde dag.

Vanaf het verzamelpunt in Meerkerk reden de trekkers 's ochtends in alle vroegte de A27 en later de A15 op. Tot op het laatst was de bestemming geheim gehouden. Via de N3 kwamen de boeren uiteindelijk dicht in de buurt van het doel, de fabriek van Chemours in Dordrecht. Daar werden ze echter door de politie tegen gehouden en naar een parkeerplaats geleid.

De actievoerders vertrokken vervolgens om hun tweede doel te bereiken, Shell Pernis. Maar ook hier zorgde de politie ervoor dat ze dat niet haalden, waarna de boeren op een parkeerplaats strandden.

Afblazen

Desondanks liet John Eijkelenboom uit Oud-Alblas, één van de boeren, aan het Reformatorisch Dagblad (zie video hieronder) weten het een geslaagde dag te vinden. "Na het afblazen van de gezamenlijke landelijke actie hebben wij als Alblasserwaardse boeren het initiatief genomen om een eigen actie op te zetten."

Shell en Chemours waren daarbij niet voor niets uitgekozen. Wat de Alblasserwaardse agrariërs betreft betalen zij de rekening van de stikstofcrisis. "Wij hebben een mooi plan gepresenteerd om stikstof te reduceren. De industrie zal ook bij moeten dragen. Nu kunnen zij verder met de ruimte die wij vrijmaken."

Volgende keer

Aan het einde van de middag reden de trekkers in colonne de snelweg weer op om huiswaarts te keren. De actiedag was daarmee ten einde, maar het zou zomaar niet de laatste kunnen zijn. "Een volgende keer is niet uitgesloten."