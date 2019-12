Eigenlijk is het nog altijd niet helemaal duidelijk of koffie nou wel of niet gezond is. Volgens het Voedingscentrum past koffie prima in een gezond eetpatroon met de Schijf van Vijf, maar dan mag je geen suiker in het warme drankje doen. Ook kookkoffie en koffie gezet met een cafetiere hebben geen plaats in de Schijf van Vijf aangezien hier veel cafestol in zit. Dit stofje verhoogt het LDL-cholesterol en is dus niet goed voor de bloedvaten.

Natuurlijk zit er ook veel cafeïne in koffie, hierom gelden er bepaalde beperkingen. Volwassen die gezond zijn kunnen om en nabij de 400 milligram cafeïne per dag innemen zonder negatieve effecten te verwachten. Dit komt neer op ongeveer vier kopjes koffie per dag. Bovendien geldt er een ander advies voor kopjes espresso of koffie van cups, die je bij de Koffiecupster.nl kunt aanschaffen. Het Voedingscentrum raadt namelijk aan om niet meer dan 2 of 3 van zulke kopjes per dag te drinken, dit komt ook vanwege het cafestol gehalte.

Cafeïne komt overigens niet alleen voor in koffie, in kleinere hoeveelheden komt het stofje ook voor in thee. Daarnaast bevatten andere drankjes zoals cola, energiedrankjes en chocolademelk cafeïne. Als je een kleine hoeveelheid inneemt van dit stofje dan werkt het stimulerend, dit gebeurt al bij het drinken van 1 of 2 kopjes koffie. Het zal je concentratie en prestatie verbeteren, terwijl het bovendien verdrijft het je vermoeidheid. Als je juist te veel cafeïne inneemt dan zal het logischerwijs negatieve gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn, slaapproblemen, rusteloosheid, et cetera.

Wat nou precies cafeïne is, is eigenlijk niet te zeggen. Dit verschilt namelijk sterk per individu. Deze effecten zul je al snel ervaren doordat het stofje snel in het bloed terechtkomt. 3 à 4 minuten na de inname zit de helft van het cafeïne al in jouw bloed. Hierna zul je de gevolgen ook relatief lang ervaren. Na het drinken of eten kun je de effecten maar liefst 2,5 uur ervaren. Een mythe omtrent cafeïne is dat het vocht afdrijvend werkt, maar dit is niet het geval. Het zorgt er wel voor dat het vocht sneller je lichaam verlaat, maar er verlaat niet meer vocht het lichaam dan normaal.